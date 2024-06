Pichling hat eine neue Volksschule

Die Zeit der Montageschule ist vorbei. Sie wurde abgebrochen und in mehreren Etappen durch den zweigeschoßigen funktionalen Neubau ersetzt. 12,8 Millionen Euro hat die Stadt Linz in die neue Volksschule Pichling sowie in die Erweiterung des Hortgebäudes investiert. Die Planung erfolgte durch die archinauten, dworschak+mühlbachler architekten aus Linz.

Damit kommt man dem Wachstum im Linzer Süden nach. Hier wird auch in den kommenden Jahren der größte Zuwachs an Menschen erwartet. Dafür braucht es die entsprechende Infrastruktur, auch im Bereich der Kinderbetreuung. Das starke Wachstum in Pichling geht vor allem auch auf das Konto junger Familien, wurde gestern bei der Eröffnung des Neubaus betont.

