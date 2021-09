Was bewegt die Linzerinnen und Linzer wirklich? Was stört sie? Was gefällt ihnen an dem Viertel, in dem sie wohnen? Das fragten die OÖNachrichten, als sie in verschiedenen Stadtteilen unterwegs waren. Diesmal in Pichling und der Solar-City, wo etwa Elvira Eglseer sagt: "Wir sind nach Pichling gezogen, um im Grünen zu leben. Doch davon ist immer weniger da" – siehe auch unsere Umfrage.