Physiker, Blues-Festival und andere Freizeit-Tipps für Linz

LINZ. Was tun in den kommenden Tagen? In und um Linz gibt es auch in den nächsten Tagen wieder ein reichhaltiges Angebot, das entdeckt werden will. Die Linzer Lokalredaktion hat hier einige Empfehlungen zusammen getragen

Die Spinnerei hat wieder den Blues

TRAUN. Es war eine Idee, der von ihm geliebten Blues Harp ein eigenes Festival zu widmen. Ein halbes Jahrzehnt später darf sich Organisator "Rynhrd" Boegl einen Visionär nennen. Denn mittlerweile ist sein Festival eines, das in Europa einen klingenden Namen hat. Von 25. bis 27. April ist die Spinnerei in Traun wieder der gewohnte Raum für die mittlerweile fünfte Auflage des BluesHarp Festivals, das wie seit dem Start von den OÖNachrichten präsentiert wird.

Mit der Routine stellt sich normalerweise eine gewisse Gelassenheit ein. Boegl, der Linzer Musiker und Meister im Blues auf der Mundharmonika, kommt dennoch in den letzten Tagen vor dem Festival noch etwas ins Schwitzen. Gegen Überraschungen ist ein Organisator nämlich nie gefeit. Das weiß Boegl auch aus der Erfahrung der vergangenen Jahre.

Läuft alles nach Plan, was der Linzer natürlich hofft, startet das Festival am 25. April mit einem Konzert von Reinberg im Schloss Traun. Ab Freitag ist die Spinnerei Schauplatz von Workshops und einer Ausstellung mit entsprechendem Musikbedarf, ehe es ab 20 Uhr mit Konzerten zur Sache geht. Am 26. April spielen The Voodoohounds, Gerry Lülik & Herby Dunkel sowie Egidio "Juke" Ingala & The Jacknives, am 27. April sind René Wermke, Hubert Hofherr & Oliver Mally sowie Dustin Arbuckle & The Damnations an der Reihe. Alle Infos zum Programm und Kartenverkauf lesen Sie hier.

"Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt

Ein Klassiker, aber immer noch brandaktuell, geht es doch um die Frage: Verrückt oder nicht verrückt? Seit Oktober des vergangenen Jahres proben 18 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der NMS Kreuzschwestern in Linz.

Muss man sein Leben aufgeben, wenn man erkennt, dass die Konsequenzen der wissenschaftlichen Forschungen zum Untergang der Menschheit führen? Diese Frage stellt sich in "Die Physiker" zwangsläufig. Denn Möbius, genialster Physiker seiner Zeit, lässt sich freiwillig in die Irrenanstalt sperren, um seine wissenschaftlichen Entdeckungen vor der Welt geheim zu halten. So will er die Erde schützen.

Die jungen Mitglieder der schulischen Theatergruppe haben sich intensiv mit dem Text auseinandergesetzt, viel gelernt, sich aber auch um Einladungen und Programmhefte gekümmert.

Am 29. April und 3. Mai (ab 10 Uhr) sowie am 30. April und 2. Mai (ab 19 Uhr) führen sie "Die Physiker" im Festsaal der Schule auf. Eintritt: freiwillige Spenden.

Frühlingsfest in der Muldenstraße

LINZ. Der Nachmittag des heutigen Gründonnerstags ist im Zentrum Muldenstraße auf Frühling ausgerichtet. Von 14 bis 18 Uhr wird den Besuchern ein buntes Programm geboten. Dies reicht von Kräutern und Pflanzen für Balkon und Garten, Fitness für den Frühling und gesunder Ernährung bis hin zu Tanz-Performances der Muts-Kids und Musik mit den Florafonikern.

Altstadt ist Gin-Zentrum

LINZ. Die Linzer Altstadt, konkret der Alte Markt, wird ab morgen für zwei Tage zum Zentrum aller Gin-Liebhaber. Am Freitag, 19. April, und am Samstag, 20. April , wird der Fever-Tree Gin Market nach Linz kommen. Wie jedes Jahr.

Bei freiem Eintritt werden jeweils von 14 bis 23 Uhr mehr als 100 verschiedene Gins der besten Sorten der Welt zur Verkostung bereitgestellt. Dazu erwartet die Gäste auch wieder Kulinarisches aus Foodtrucks und beste musikalische Unterhaltung. Für Letztere werden Organisator und "Hausherr" Sigi Goufas, Tom Niedez und Shamamas sorgen. "Das Wetter wird bestens", so Goufas. Der Markt findet unter freiem Himmel statt.

