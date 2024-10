Paukenschlag: Philipp Kaufmann trennt sich von sämtlichen Gastro-Beteiligungen

Der Oberwirt in St. Magdalena hat offen und bezahlt seine Rechnungen.

Es ist ein Paukenschlag in der Linzer Gastro-Szene: Philipp Kaufmann zieht sich aus sämtlichen Gastro-Aktivitäten zurück. Zehn Betriebe wollte der Unternehmer insgesamt betreiben und zwischenzeitlich hat es so ausgesehen, als würde ihm das gelingen. Allerdings häuften sich in den letzten Wochen bereits die Gerüchte über Probleme, einzelne Lokale sperrten plötzlich nicht mehr auf. Heute folgte das offizielle Aus.