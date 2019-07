Pflasterspektakel: Zwei Mal täglich das Beste in 90 Minuten

Von 18. bis 20. Juli ist ganz Linz wieder Bühne: 115 Solokünstler und Gruppen aus 31 Nationen werden zum Pflasterspektakel in der Landeshauptstadt erwartet. Bis Samstagabend werden sie nicht weniger als 700 Auftritte an 40 Plätzen in der Innenstadt absolvieren.

Wer nicht von Ort zu Ort pilgern, aber trotzdem die Vielfalt des Programms erleben will, hat dazu an allen drei Festivalabenden im Spektakelzelt auf dem Pfarrplatz die Möglichkeit. Dort zeigen jeweils um 20 und 22.30 Uhr ausgewählte Künstler in 90-minütigen Shows das Beste aus ihren Programmen. Genauso bunt wie untertags ist die Unterhaltung am Abend. Hier exklusiv das Programm:

Am Donnerstag begrüßt Moderator This Maag die Compania Depaso (Luftakrobatik), Andrea Farnetani (Clownerie), El Diabolero (Jonglage), Concentrico Circo (Clownerie) und die Musiker von Blechsalat im Zelt auf dem Linzer Pfarrplatz.

Am Freitag sind der Musiker Frederik Konradsen, das Akrobatikduo Muruya, die Musiker von Old Baby Mackerel, Jongleur Naoto, Komikerin Laura Stam mit dem Kinetic Theatre und Yosuke Ikeda (Clownerie) zu Gast.

Am Samstag sind Diogo Alvares (Magie), Jongleur Kana, die Akrobatikgruppe The Funky Monkeys, die Musiker vom Morgan O’Kane Trio, Martha Labil und Tobia Circus (Clownerie) zu sehen.

Achtung! Im Gegensatz zu den Straßendarbietungen werden für die Shows im Spektakelzelt Gratis-Platzkarten benötigt. Sie werden jeweils ab Festivalstart (Donnerstag 16 Uhr, Freitag/Samstag 14 Uhr) beim Infopoint auf dem Hauptplatz beziehungsweise jeweils zehn Minuten vor dem Start der Show ausgegeben. Nähere Informationen gibt es im Internet auf pflasterspektakel.at.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at