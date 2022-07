Pflasterspektakel hat ein großes Herz für Kinder

Am Donnerstag (16 bis 20 Uhr) sowie am Freitag und Samstag (14 bis 20 Uhr) verwandelt sich die Wiese neben der Stadtpfarrkirche Urfahr in einen großen Spielplatz für die jüngsten Festivalgäste und ihre Familien. Hier darf gehüpft, gespielt, gebastelt und gemalt werden, dazu kommen im Spektakelzelt am neuen Standort auf dem Jahrmarktgelände die Kaleidoskopnachmittage. Hier wird jeweils ab 16.30 Uhr ein speziell auf Familien zugeschnittenes Programm geboten.

Eröffnet wird das Pflasterspektakel, das heuer wieder so wie vor Corona stattfinden wird, am 21. Juli um 16 Uhr mit dem bunten Festzug aller 274 Künstlerinnen und Künstler vom OK-Platz zum Hauptplatz. Übrigens: An allen drei Spektakeltagen gibt es beim OÖN-Stand an der Ecke Landstraße/Spittelwiese einen Gutschein für eine Kugel Eis zu gewinnen.