Pfiffe und Buhrufe gegen Linzer Stadtpolitiker

Eine dreiviertel Stunde vor Sitzungsbeginn versammelten sich die Gegner der geplanten Umwidmung des 5000 Quadratmeter großen Areals vor dem Alten Rathaus, wo ab 14 Uhr der Gemeinderat seine erste Sitzung des Jahres abhält. Ein Tagesordnungspunkt dabei ist die besagte Umwidmung.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) schaute nicht vorbei, was ihm Pfiffe und Buhrufe einbrachte. Er soll aber ein Gespräch mit den Gegnern zu einem späteren Zeitpunkt angeboten haben.

Vertreter der „Fridays For Future“-Bewegung, die sich in die Reihen der Umwidmungsgegner eingereiht hatten, meinten, wenn Linz Klimastadt werden wolle, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dies auch unter Beweis zu stellen.

Passanten blieben stehen, hörten kurz zu, doch einigen war trotz verteilter Flyer nicht klar, warum hier protestiert wird. So fragte eine Passantin: „Worum geht es hier eigentlich?“ Kurz vor 14 Uhr war die Kundgebung, die laut Polizei ruhig verlief, zu Ende, einige der Gegner übersiedelten auf die Publikumsgalerie des Gemeinderatssaales.

Streitthema seit Monaten

Wie berichtet, will der Schulverein Kollegium Aloisianum als Grundstücksbesitzer das Areal verkaufen. In einem offenen Brief wurde gestern die schon längere andauernde Geschichte aus der Sicht des Eigentümers geschildert. (>> Zum Bericht)

Die Bürgerinitiative „Linzer Grüngürtel schützen, jetzt!“ mit den Anrainern Renate Ortner und Christian Trübenbach an der Spitze wehrt sich seit Monaten gehen die Umwidmung. Sie fürchtet negative Auswirkungen durch eine Wohnverbauung. Deshalb überlegte die Bürgerinitiative zuletzt auch den Kauf des Areals zum Grünlandpreis (>> zum Artikel).

Während Grüne und Neos die Gegner unterstützen - bei der Protestveranstaltung heute waren Stadträtin Eva Schobesberger und die Grün-Gemeinderäte Klaus Grininger und Helge Langer sowie Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik dabei - sind SPÖ, FPÖ und ÖVP für die Umwidmung. Deshalb scheint der Beschluss heute Nachmittag auch so gut wie beschlossen.