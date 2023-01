"Peter Gabriel klang besser als alle anderen"

The Tribute spielt am 21. Jänner im Linzer Posthof.

Andie Gabauer gerät fast ins Schwärmen, wenn er auf Peter Gabriel zu sprechen kommt. Einen Ausnahmemusiker nennt er ihn, der einen "fast intellektuellen Ansatz" in die Pop- und Rockmusik gebracht habe. "Er hat besser geklungen als alles andere zu dieser Zeit", sagt Gabauer, der sich immer noch lebhaft an seine Begeisterung erinnern kann, als er das erste Mal "Sledgehammer" aus dem Jahr 1986 gehört hat.

Am 21. Jänner hat Gabauer genügend Zeit und Raum, um Peter Gabriel, Phil Collins und deren gemeinsamer Band Genesis einem Publikum näherzubringen. Er wird dies zusammen mit seinen oberösterreichischen Musikerkollegen von The Tribute tun. In bewährter Form werden Gabauer, Richi Koch, Diana Jirkuff, Bruno Bründlinger, Manfred Puchner, Christian Lettner, Gerald Landschützer, Christian Einheller und Harald Christian Enzenhofer Hits wie "Biko", "In The Air Tonight" oder "Invisible Touch" in Erinnerung rufen und multimedial ins Szene setzen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es unter www.posthof.at oder an der Abendkasse. (rgr)

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

