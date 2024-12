Personelle Veränderung bei Linzplus-Gemeinderatsfraktion

Zwei Mandate erreichte die Liste Linzplus bei der Linzer Gemeinderatswahl 2021. Neben der Galionsfigur Lorenz Potocnik zog die Krankenpflegerin Renate Pühringer in den Gemeinderat ein.

Nun zieht sich die 50-Jährige zur Halbzeit zurück und übergibt an Brita Piovesan. Die 47-jährige, die vor allem als Sprecherin der Bürgerinitiative "Tabakfabrik - wir reden mit" bekannt ist, wird in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres am 6. Februar angelobt.

Wechsel war ausgemacht

Laut Potocnik war von Anfang an klar, dass das Team zur Halbzeit umgebaut wird, damit die Bürgerliste personell breiter aufgestellt ist. Seiner scheidenden Kollegin streut er Rosen. “Renate hat in den letzten drei Jahren gezeigt, was im Bereich der Pflege aus der Opposition heraus alles geht. Zwei Bürgeranträge wurden beschlossen, Community Nurses angestoßen, Care-Stellplätze erfunden und erfolgreich ein Blindenleitsystem für den Hauptplatz gefordert."

Pühringer bleibt im Team von Linzplus und will sich bei der Gemeinderatswahl 2027 wieder um ein Mandat bewerben.

