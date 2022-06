Die Geduld all jener, die in Traun bauen wollen, wird auf eine harte Probe gestellt. Ihr Wunsch nach einer schnellen Erteilung einer Baubewilligung scheitert an der Realität in der zuständigen Abteilung im Rathaus. Dieser macht nicht nur die große Zahl an Anträgen, sondern auch der Personalmangel schwer zu schaffen. Eine Besserung der Situation ist kurzfristig nicht in Sicht, ganz im Gegenteil.