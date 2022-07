"Die Situation war immer schon schwierig, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie", sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Mit diesem Problem ist Leonding nicht alleine. Wie berichtet, haben auch viele andere Gemeinden mit Personalengpässen in diesem Bereich zu kämpfen. So können etwa in Walding im kommenden Schuljahr statt der ursprünglich geplanten vier Hortgruppen nur drei angeboten werden.