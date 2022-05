So dünn, dass sie vielerorts schon reißt. Das Iris-Porsche-Hotel hat seit 22. Mai aus personellen Gründen geschlossen, im Bergergut in Afiesl gilt seit Herbst eine Fünf-Tage-Woche.Der Personalmangel ist nicht auf die Hotellerie beschränkt, auch in der Gastronomie werden verzweifelt Leute gesucht – die OÖN berichteten. Jüngstes Beispiel ist das Johann´s Genuss im Prielmayerhof in Linz, das ab 1. Juni abends aufgrund Personalmangels nicht mehr offen hat.