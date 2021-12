Personallücken: Die Stadt Traun will pensionierte Pädagogen zurückholen

Pensionierten Pädagogen und Helfern aus Trauner Kinderbetreuungseinrichtungen wird in den kommenden Wochen im Jänner ein Schreiben der Stadt Traun ins Haus flattern. Der Inhalt ist nicht alltäglich: Denn in den Briefen ist die Bitte an die Adressaten formuliert, sich zu überlegen, ob sie nicht geringfügig in ihren alten Job zurückkehren wollen.

Grund für diese Art Rekrutierungsaktion sind Personallücken in den städtischen Einrichtungen. "Es gibt fast keinen Kindergarten, wo nicht jemand fehlt", sagt der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) im OÖN-Gespräch. Als einen Grund für den Personalmangel ortet der Stadtchef etwa die Bezahlung der Mitarbeiter.

Insgesamt gibt es zehn städtische Kindergärten in Traun. Angespannt ist die Situation nicht nur dort, sondern auch in den Horten. Deshalb sollen auch einige der Kinderbetreuungseinrichtungen für Zivildiener zertifiziert werden, damit auch diese dort eingesetzt werden können. Das ist zumindest einmal der Plan. So schlimm, dass bei einer erfolglosen Personalsuche Gruppen zusammengelegt oder geschlossen werden müssten, sei es nicht, beruhigt Koll: "Prinzipiell ist die Lage nicht so schlecht, aber Warnlampen leuchten, wir müssen jetzt schnell gegensteuern."

Das gelte für die Betreuungseinrichtungen wie für städtebauliche Überlegungen. "Es bringt nichts, wenn wir viele Wohnungen und eine große Bevölkerungszahl haben, aber die Infrastruktur dazu nicht passt", so der Bürgermeister. Und dazu würden eben nicht nur Gebäude für Kinderbetreuungseinrichtungen, sondern auch das nötige Personal gehören.