Per EU-Haftbefehl gesucht: Ungar (42) in Linz festgenommen

Per EU-Haftbefehl wurde ein Mann aus Ungarn gesucht: Gegen den 42-Jährigen, der wegen Eigentumsdelikten einschlägig vorbestraft ist, läuft in seiner Heimat ein Verfahren wegen mehrfachen Diebstahls. Nachdem der Haftbefehl am Montag via Sirene Österreich eingelangt war, wurden umfangreiche Zielfahndungsmaßnahmen eingeleitet, die nach zwei Tagen zum Erfolg führten. Am Mittwoch um 8:45 Uhr klickten die Handschellen: Der 42-Jährige wurde von Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich festgenommen. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Linz in Haft, teilte die Polizei am Abend mit.

