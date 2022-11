Penz Mode schließt Anfang 2023 Herrengeschäft an der Landstraße

Mit Anfang 2023 ist das Herrengeschäft von Penz Mode an der Landstraße 50 Geschichte, der Standort wird geschlossen. Begründet wird die Entscheidung von Unternehmensseite damit, dass sich Franz Penz aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird. Seine Tochter Barbara Penz und ihr Ehemann Marcus Schwetz werden die Geschäfte weiterführen, sie sind bereits jetzt Teil der Geschäftsführung.

"Das war eine strategische Entscheidung, mit dem Rückzug meines Schwiegervaters werden wir uns auf die Damenmode konzentrieren", sagt Schwetz im OÖN-Gespräch. Der Schwerpunkt des Ehepaars liege bereits jetzt im Damenbereich, daher sei das naheliegend gewesen.

Das Damengeschäft und der Marc Cain-Franchiseshop, beide ebenfalls an der Landstraße, bleiben von der Schließung des Herrengeschäftes unberührt, sie werden wie gewohnt weitergeführt. Elisabeth Mühlberger, die derzeit noch das Herrengeschäft führt, wird nach dessen Schließung die Leitung des Marc Cain-Stores übernehmen.

Insgesamt 24 Mitarbeiter

Insgesamt sind 24 Mitarbeiter bei Penz Mode beschäftigt, sechs davon im Herrengeschäft. Die dortigen Mitarbeiter hätten alle das Angebot erhalten, weiterhin im Unternehmen tätig zu sein, sagt Schwetz.

Frequenzprobleme seien kein Thema: "Wir haben viele treue Stammkunden. Unser Vorteil ist, dass wir auf Beratung setzen." Der Abschied vom Herrengeschäft sei natürlich mit etwas Wehmut verbunden: "Es war immer eine sehr schöne Ergänzung zu unserem Angebot."

Die Kunden wurden zum Teil bereits per Brief über die Schließung des Herrengeschäftes, geplant für 31. Jänner, informiert, ein Abverkauf ist geplant. Neben Verständnis sei von Kundenseite auch eine gewisse Traurigkeit zu spüren, sagt Schwetz.

Zur Firmengeschichte

Die Wurzeln des Unternehmens liegen im Jahr 1953 damals noch im Graben. Das dortige Angebot: Wäsche, Wirk- und Strickwaren für Damen, Herren und Kinder. 1962 folgte die Eröffnung der 1. Filiale an der Herrenstraße. Diese wurde 1975 geschlossen, als das neue Geschäftslokal an der Linzer Landstraße eröffnet wurde. Das Sortiment wurde auf Damen- und Herrenoberbekleidung geändert. Mit 1980 gab es an der Landstraße 49 ein eigenes Herrengeschäft, das Stammgeschäft am Graben wurde geschlossen. 2008 folgt die Erweiterung auf drei Standorte an der Landstraße: Die Herrenmode wird seither an der Landstraße 50 angeboten, die Damenmode an der Landstraße 54, im ehemaligen Herrengeschäft (Landstraße 49) ist seither der Marc Cain-Franchise-Shop zu finden.