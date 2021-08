Pensionistin um etwa 30.000 Euro betrogen

Die Betrügerinnen gaben sich als Polizistinnen aus und forderten von der Pensionistin Bargeld. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde die 78-Jährige von einer unbekannten Frau mit deutschem Akzent angerufen, welche sich als "Polizei Wels" vorstellte und behauptete, dass die Tochter der Pensionistin einen Unfall gehabt habe. Dabei sei hoher Schaden entstanden. Damit sie nicht im Gefängnis bleiben müsse, solle die Pensionistin mit Bargeld, Schmuck, Goldmünzen und Goldbarren bezahlen. Die Pensionistin ging laut Polizei davon aus, dass es um ihre Enkelin geht und suchte ihr gesamtes Bargeld, welches sie zuhause aufbewahrte und nannte der Frau am Telefon den Betrag. Die Betrügerin sagte der 78-Jährigen, dass eine Kollegin das Geld abholen werde. Wenig später erschien eine Frau an der Haustür und nahm etwa 30.000 Euro an.

Polizei bittet um Hinweise

Da sich die 78-Jährige Sorgen um ihre Enkel machte, rief sie diese an und der Betrug flog auf. Die Frau an der Tür beschrieb sie als etwa 1,65 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, schlank, mit heller Haut und längeren schwarzen Haaren, welche zu einem Zopf zusammengebunden waren.

Verhalten im Betrugsfall

Die Polizei rät: "Brechen Sie Telefonate, bei denen von angeblichen Verwandten Geldaushilfe von Ihnen gefordert wird, sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie dem Anrufer entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen eingehen." Zudem sollten niemals persönliche Daten am Telefon bekannt gegeben werden. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, solle sofort Anzeige erstatten und keine falsche Scham zeigen.