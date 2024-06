Pensionistin machte Einschleichdieben Marmeladebrote

Während die Seniorin in der Küche Marmeladebrote schmierte, machte sich die Einschleichdiebin im Schlafzimmer zu schaffen. (Symbolbild)

Dreister geht es wohl kaum. Die Gutmütigkeit einer älteren Frau hat eine 26-Jährige, die mit ihrem achtjährigen Sohn auf Diebestour war, schamlos ausgenützt, dabei aber keine große Beute gemacht. Wie die Polizei berichtete, gelangte die Rumänin und ihr Bub am Mittwoch um die Mittagszeit durch die unversperrte Haustüre in ein Einfamilienhaus in Piberbach (Bezirk Linz-Land). Im Vorraum trafen sie auf die Hausbesitzern. Die Pensionistin war im Keller gewesen und durch Geräusche auf die Eindringlinge aufmerksam geworden.

Diebe in die Küche eingeladen

Das Duo präsentierte dann ein wohl einstudierte Masche: Die 26-Jährige verwickelte die Frau sofort in ein Gespräch und bat sie um Arbeit, der Achtjährige begann zu jammern und meinte, er habe großen Hunger. Die Seniorin fasste sich ein Herz und lud das Mutter-Sohn-Gespann zu sich in die Küche ein. Während sie für den Buben ein Marmeladebrot schmierte, bat die Rumänin, kurz die Toilette aufsuchen zu dürften. Die Pensionistin wurde stutzig, weil sie auch nach längerer Zeit keine WC-Spülung hörte und ging Nachschauen. Statt auf dem WC fand sie die Frau im Schlafzimmer, eine Lade des Nachttischkästchens stand offen. Sofort verwies die Dame die ungebetenen Gäste des Hauses.

Anzeige auf freiem Fuß

Wenig später erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei, weil ein Modeschmuckstück zu fehlen schien. Polizisten fassten die Mutter und ihre Sohn noch am selben Nachmittag im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung. Bei einer Gegenüberstellung erkannte die Seniorin das Duo wieder, die 26-Jährige zeigte sich aber nicht geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz erfolgt Anzeige auf freiem Fuß, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

