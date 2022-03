Pensionistin (80) von "falschen Polizisten" um mehrere tausend Euro bestohlen

Die Frau wurde an mehreren Tagen dieser Woche angerufen. Am Mittwochnachmittag bekam die 80-Jährige Besuch von einem Unbekannten, dem sie ihr Erspartes anvertraute, um es in Sicherheit zu bringen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei ersucht, folgende Tipps zu beachten:

Die Polizei verwahrt keine Vermögenswerte zum Eigentumsschutz.

Jede Geldforderung am Telefon ist Betrug.

Beenden Sie unverzüglich derartige Telefongespräche.

Geben Sie keine privaten Details am Telefon gegenüber Unbekannten bekannt.

Lassen Sie keine fremden Menschen in ihre Wohnung.

Informieren Sie mögliche Opfer in ihrem Familienverbund über diese Betrugshandlungen!