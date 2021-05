Pensionist von vermeintlichem Microsoft-Mitarbeiter betrogen

Der unbekannte Täter, der sich am Telefon als "Mister Smith" ausgegeben hatte, meldete sich dabei am 3. Mai mit einer gängigen Betrugsmasche. Der Telefonbetrüger gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und gab an, dass der PC des Opfers durch Hackerangriffe beschädigt sei und er die Fehlerprogramme löschen könne. Im Anschluss führte ein digitales Übersetzungsprogramm durch das Gespräch, der Pensionist folgte am Computer den Anweisungen. Nichtsahnend übermittelte der 73-Jährige außerdem die Zugangsdaten zu einem Online-Banking. Einen Tag später dann die Ernüchterung.

Innerhalb von zwei Tagen wurden von zwei verschiedenen Bankkonten mehr als 20 Abbuchungen in einer Höhe von insgesamt 11.400 Euro durchgeführt. Glück im Unglück: Die Abbuchungen konnten überwiegend storniert bzw. rückerstattet werden, teilte die Polizei am Samstagabend in einer Aussendung mit.