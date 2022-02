Pauls Jets und die Ausnahme Linz

Die vorgesehene Tour durch das ganze Land anlässlich ihres neuen, heute erscheinenden Albums "Jazzfest" musste verschoben werden. Ausnahme: Das Team der Linzer Stadtwerkstatt hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Konzert trotz aktueller Auflagen stattfinden zu lassen. Und so spielen Pauls Jets heute, Freitag, in Linz und geben einen Eindruck von ihrem musikalischen Kosmos, der weit gefasst ist. Beginn: 20.30 Uhr. Foto: Louise Lotzing