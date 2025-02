Eines würde Katharina Hauer im Nachhinein anders machen: Kein Primärversorgungszentrum (PVZ) mehr mitten in der Infektionszeit eröffnen. "Der Welpenschutz war schnell vorbei", sagt sie im OÖN-Gespräch. Angesichts des Ansturms hätte alles von Anfang an sofort funktionieren sollen, was aber eine Utopie sei.