Partyzone Donaustrand: Anrainer fühlen sich hilflos gegen Ruhestörer

Wo Sonnenanbeter an heißen Tagen Abkühlung und Entspannung finden – am Donaustrand in Urfahr –, geht es in den Nachtstunden heiß her. Das "Naturufer Alt-Urfahr West" wird dann zur lärmintensiven Partyzone. Sehr zum Ärger der Anrainer, die sich von der Linzer Stadtpolitik im Stich gelassen fühlen.

"Wir sind hilflos", sagt eine Betroffene, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Aus Angst vor den nächtlichen Ruhestörern, wie sie erklärt. Denn würden "diese Menschen wissen", wo sie wohne, könne sie nicht mehr sicher sein.

Das Problem ist nicht neu und auch keine Folge der Corona-Krise. Aber heuer sei die Situation extremer geworden, schildert eine andere Bewohnerin den OÖN. Seit April würden in praktisch jeder lauen Nacht auf dem idyllischen Badeplatz viele Menschen ausgelassen feiern und Alkohol konsumieren. Lautstarke Musik aus Akku-Boxen mache bis in den frühen Morgenstunden das Schlafen unmöglich.

Hier wird in den Nachtstunden ausgiebig und laut gefeiert. Bild: rgr

Unterschriftenliste der Anrainer

Müll und die Spuren menschlicher Bedürfnisse bleiben Zeugnisse des nächtlichen Treibens. "So wird eine attraktive Wohngegend entwertet", sagen die Anrainer. Auf einer Unterschriftenliste haben 100 Betroffene unterschrieben. Ihre Forderung: eine nächtliche Sperre des Donaustrandes bzw. die Einhaltung der Nachtruhe ab 22 Uhr. "Wir brauchen einen Zeitpunkt, ab dem Ruhe ist. Wir leiden alle hier unter dem nächtlichen Lärm."

Die Stadtregierung spielt den Ball der Verantwortung an die viadonau und die Polizei weiter. Das Argument: Das Grundstück gehöre der viadonau. Allerdings hat der Eigentümer des Areals die Verwaltung an die Stadt übergeben, womit doch eine Zuständigkeit gegeben wäre. Die Anrainer sind jedenfalls enttäuscht, wollen sich nicht als Querulanten abstempeln lassen.

Polizei laufend vor Ort

Der Linzer Stadtpolizei sind die Beschwerden der Anrainer und die Probleme am Donaustrand in Alt-Urfahr nicht fremd. "Wir schauen dort laufend vorbei und schreiten ein, wenn es zu laut wird", sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter auf OÖN-Anfrage. Die Jugendlichen würden beim Erscheinen der Polizisten am Donaustrand oft einsichtig reagieren: "Sie achten im Normalfall auch darauf, den Corona-Sicherheitsabstand einzuhalten."

Vereinzelt gebe es mit den nächtlichen Besuchern aber Probleme: vor allem dann, wenn Alkohol im Spiel ist.

Der Donaustrand in Alt-Urfahr sei – wie auch schon in den Jahren zuvor – gerade bei Schönwetter und an den Wochenenden ein beliebter Treffpunkt: "Jetzt kommt dazu, dass die jungen Leute ihre Partys eben nicht in Diskotheken feiern können, weshalb sie das nun im Freien machen", wie es der Linzer Stadtpolizeikommandant formuliert.

Pogutter plädiert zur Entschärfung der Situation auch für eine gegenseitige Rücksichtnahme: "Die Situation am Donaustrand muss sowohl für die Anrainer als auch für die Besucher des Donaustrands akzeptabel sein."

„Viele Jugendliche suchen nach Ausweichräumen“

In diesem Corona-Sommer ist alles etwas anders als gewohnt: Und viele Jugendliche und Kinder, die jetzt eigentlich mit ihren Eltern auf Urlaub wären, sind nun auf der Suche nach Ablenkung am Heimatort. Die Auswahl der Freizeitaktivitäten ist aber oft begrenzt, nicht zuletzt wegen der Beschränkungen in der Nachtgastronomie.

„Deshalb suchen sie nach Ausweichräumen, wo sie sich aufhalten und ausprobieren können“, sagt Erich Wahl, Geschäftsführer des Vereins Jugend und Freizeit in Linz. Gerade jetzt seien die Jugendlichen viel draußen unterwegs: „Wodurch es zu Nutzungskonflikten mit anderen kommt, die diese Flächen ebenfalls nutzen wollen oder sich gestört fühlen.“ Denn Jugendliche, die laute Musik spielen oder ihre Zigarettenstummel in der Wiese entsorgen, würden bei Erwachsenen oft Unmut erregen: „Es ist gut, wenn solche Probleme angesprochen werden. Die Situationen spitzen sich da und dort zu, wichtig sind aber ein respektvoller Ton und beiderseitige Rücksichtnahme.“ Ebenso wie positives Feedback: „Wenn etwa der Müll ordentlich entsorgt wurde.“

Wegen der vielen Kinder und Jugendlichen, die heuer ihre Ferien zuhause verbringen, gibt es in den Jugendzentren des Vereins übrigens keine Sommersperren: „Die Kinder brauchen nicht nur die Räume, sondern auch die Ansprechpartner“, so Wahl.

Mehr Müll auf den Linzer Grünflächen und Straßen

Überfüllte Mistkübel, achtlos herumliegende Flaschen und Restmüll: Das Müllaufkommen auf den Linzer Grünflächen und Straßen hat sich diesen Sommer deutlich erhöht, wie Martin Krammer, Direktor der Abteilung Stadtgrün und Straßenbetreuung vom Magistrat Linz, weiß.

Einerseits sei das darauf zurückzuführen, „dass die Leute heuer weniger auf Urlaub fahren und deshalb verstärkt die Grünflächen in der Stadt nutzen“. Andererseits zeige sich aber auch, „dass verantwortungsloser mit den Abfällen umgegangen wird und viel mehr Müll, auch auf den Straßen, einfach liegen gelassen wird.“

Ein Umstand, der den Mitarbeitern der zuständigen städtischen Abteilung zusätzliche Arbeit beschert: So dauert etwa die Wochenendreinigung der Flächen und die Entleerung der Müllcontainer nun um einiges länger.

