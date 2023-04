Parkraumkonzept für Ennser Zentrum soll bis zum Herbst vorliegen

Wo und wie soll in der Ennser Innenstadt künftig geparkt werden? Antwort auf diese Frage soll ein Parkraumkonzept liefern. Erstellt wird dieses von der Firma Regionalis Verkehrsplanung und Regionalentwicklung. Die Auftragsvergabe wurde vergangenen Montag im Ennser Stadtrat einstimmig beschlossen.

Nachweis eines eigenen Parkplatzes

"Mir ist die Attraktivierung des Hauptplatzes ein wichtiges Anliegen. Er soll zum Verweilen einladen und ein Zentrum des gesellschaftlichen Lebens sein", sagt Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP). Um den dafür nötigen Platz zu schaffen, stehen potenziell auch Änderungen bei den Stellplätzen an. Nur den Hauptplatz isoliert zu betrachten, wäre nicht sinnvoll, so Deleja-Hotko, der auch die Notwendigkeit von ausreichend zur Verfügung stehenden Parkplätzen in der Innenstadt sieht. "Wenn ein Projektant eine Wohnung in der Innenstadt neu bauen will, muss dieser einen eigenen Parkplatz in einem 300-Meter-Radius nachweisen", sagt der Bürgermeister.

Bei dem nun beauftragten Konzept werde die Ist-Situation analysiert, unter anderem mit Blick darauf, wo sich Dauerparkplätze oder gebührenpflichtige Kurzparkzonen befinden. Darüber hinaus soll erhoben werden, wie sich die Errichtung einer Tiefgarage oder eines Parkhauses auf die Park- und Verkehrssituation auswirken würde. Bis Herbst sollen die Ergebnisse vorliegen, diese sollen kurz- und mittelfristige Maßnahmen auflisten. Derzeit gibt es in der Innenstadt rund 600 Pkw-Stellplätze.

