Parkplatz beim Kürnbergwald ist wegen Bauarbeiten derzeit gesperrt

Der Parkplatz in der Forsthausstraße ist bei vielen Spaziergängern, die mit dem Auto zum Kürnbergwald kommen, beliebt. Derzeit müssen sie darauf allerdings verzichten.

Der Grund ist die dortige Errichtung eines neuen Löschwasserbehälters, der die Parkplatznutzung unmöglich macht. Zwei weitere solcher Löschwasserbehälter werden momentan auch in der Nähe des Schneiderbauer und des Turms 13 errichtet. Zudem wird kommendes Jahr einer in Rufling folgen. Insgesamt investiert die Stadt Leonding dafür mehr als 213.000 Euro, mit dem Ziel, die Löschwassersituation für die Freiwilligen Feuerwehren Leonding, Rufling und Hart nachhaltig zu verbessern. An besagten Stellen sind keine Hydranten verfügbar, deshalb müssen die Einsatzkräfte das Wasser aus Löschwasserbehältern beziehen.

Laut ausgehängtem Infoblatt soll die Parkplatzsperre noch bis zum 16. September andauern.