"Wir müssen der Politik klarmachen, dass es mittlerweile einen enormen Zeitdruck gibt", schlägt Brigadier Siegward Schier im OÖNachrichten-Gespräch Alarm. Der Chef der 4. Panzergrenadierbrigade mit Kommandositz in Hörsching weiß, dass der Panzertruppe die Zeit davonläuft und sie dringend Geld für Nachrüstungen bei den Leopard-2A4-Kampfpanzern in Wels sowie den Ulan-Schützenpanzern in Ried/Innkreis benötigt.

Passiere in diesen Bereichen nicht rasch etwas, dann "laufen wir Gefahr, die gesamte Truppe stilllegen zu müssen". Für eine militärische Landesverteidigung sei aber das Zusammenspiel aller Waffengattungen und Systeme unverzichtbar. Dazu gehörten neben der Infanterie, den Flugzeugen und Hubschraubern eben auch Panzer und Artillerie.

Ein Aufgeben der Fähigkeit eines gepanzerten Schutzes hielte Schier für einen gravierenden Fehler: "Diese Fähigkeiten wieder aufzubauen, wäre extrem schwer, teuer und enorm zeitaufwendig." Man solle sich das Aufgeben dieser Kernfähigkeit daher "dreimal überlegen".

Aufschieben von Updates

Nur weil es seit Jahren nicht gebrannt habe, verzichte man schließlich auch nicht auf eine Versicherung. "Die Panzer sind wie eine Feuerpolizze", ist Schier überzeugt.

Österreich lebe auch nicht in einer heilen Welt, die keine Bedrohungen beinhalte. "Dieses Bedrohungsgefühl ist in der Bevölkerung aber nicht stark ausgeprägt." Das liege unter anderem daran, dass es an der Vermittlung der Grundwerte der umfassenden Landesverteidigung mangle. Vor allem die geistige Landesverteidigung sei praktisch nicht mehr existent.

Ungeachtet der Probleme mit dem Hinausschieben von Midlife-Updates (Ulan), Kampfwertsteigerung (Leopard 2A4) und den zur Neige gehenden Ersatzteilen sei die Moral der Truppe (in Oberösterreich in Hörsching, Wels, Ried und Freistadt) "ungebrochen", sagt Schier. Die "4te" würde trotz aller Widrigkeiten alle an sie gestellten Aufgaben erledigen und "das Maximum" herausholen. Den Finanzproblemen geschuldet, habe man allerdings beispielsweise die Ausbildung am Führungssimulator gekürzt sowie die Ausbildung der Kaderpräsenzeinheiten (KPE) in die Normaldienstzeit, also weg von einer Nachtausbildung, verlegt, um Kosten für Überstunden einzusparen.

Einsätze und Übungen

Ungeachtet dessen würden aber internationale Kooperationen wahrgenommen – Übungen beispielsweise in Deutschland (im Oktober). Auslandseinsätze stehen im kommenden Jahr ebenfalls wieder auf dem Programm – KFOR (Kosovo). Im Inland findet 2020 erneut die Übung "Handwerk" in Allentsteig statt. Diesmal allerdings in kleinerem Rahmen, auf die Gruppe und den einzelnen Soldaten heruntergebrochen.

