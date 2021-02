Palais Linz glänzt in internationalem Musikvideo

Die Corona-Krise hat auch das gesellschaftliche Parkett lahmgelegt und so blieb das Palais trotz seines Glanzes heuer verwaist. Jetzt kann sich Gerhard Zeilinger, Geschäftsführer des Kaufmännischen Vereins, wenigstens darüber freuen, dass das Palais in einem internationalen Musikvideo einen glanzvollen Auftritt hat.

„Flawless“ heißt das Lied des irischen Sängers Jamie Harrison, der im Video die Architektur, den prächtigen Stuck und die funkelnden Kronleuchter des Palais Linz einfing. Eine Rolle spielt mit Silvia Schneider eine Linzerin. Die Moderatorin, Designerin, Tänzerin und Schauspielerin spielt neben der Britin Ellie Bindmann und dem Österreicher Markus Freistätter.

„Das Lied und auch das Video erzählen eine wunderschöne Geschichte über falsche Werte auf sozialen Plattformen und dem, was im Leben wirklich zählt“, sagt Schneider, die sich im Clip nicht nur perfekt gestylt, sondern auch gänzlich ungeschminkt und verletzlich zeigt. Um diese Szenen einzufangen, ging es für die Film-Crew nach England, Irland und Österreich.

„Es war wunderschön in Linz zu drehen und das Palais in ein Filmset zu verwandeln“, schwärmt die beliebte TV-Moderatorin, der vor allem auch die Botschaft des Songs sehr am Herzen liegt. „Das Thema des Liedes hat auch uns sofort überzeugt. Wir haben das Palais Linz mit großer Freude für den Dreh zur Verfügung gestellt und sind vom Ergebnis begeistert“, sagt Geschäftsführer Zeilinger über dieses einmalige Zusammenspiel.