Pärchen verkaufte raue Mengen Heroin an Jugendliche in Linz

Raue Mengen an Heroin hat ein Pärchen im Raum Linz unter die Leute gebracht. Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos, des Landeskriminalamtes und er Staatsanwaltschaft führten am Mittwoch zur Festnahme des 29-Jährigen und seiner 32-jährigen Freundin.

Die beiden sollen 3,2 Kilogramm Heroin in Wien gekauft und etwa die Hälfte davon weiterverkauft haben. Auch Jugendliche in Linz waren unter den Abnehmern, berichtet die Polizei. Bei der Festnahme wurden zudem 1850 Euro "Drogengeld" und 200 Gramm Heroin sichergestellt. Der Inder, der sich illegal in Österreich aufhält, und die Deutsche, die nicht in Linz gemeldet ist, wurden in die Justizanstalt Linz gebracht.