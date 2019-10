Paar übernachtete monatelang in Linzer Hotels ohne zu bezahlen

Ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz hatte sich in den letzten Monaten unter Angabe von falschen Namen in unterschiedlichen Hotels in Linz und Urfahr-Umgebung eingemietet. Immer bezog er die Zimmer mit seiner Lebensgefährtin. Die Frau gab an, von den Betrügereien nichts gewusst zu haben. Der 32-Jährige habe ihr glaubhaft versichert, dass sie vorübergehend in Hotels wohnen werden, bis sie ein angeblich bereits von ihm erworbenes Haus im Bezirk Urfahr-Umgebung beziehen können.

Erwischt wurden sie, nachdem das Paar nach zwei Nächten in einem Linzer Hotel abreisen wollte, denn da schöpften Hotelangestellte Verdacht und verständigten die Polizei.

Der 32-Jährige wird über Anordnung Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.

