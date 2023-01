Paar brach Automaten auf und wurde festgenommen

Der 24-Jährige und die 17-Jährige hatten sich laut Polizei um kurz nach Mitternacht in der Dinghoferstraße Zugang zu einem Automatenraum mit einem CBD-Automaten verschafft. Während sie "Schmiere stand", schlug er mit einem Stein den Automaten ein, wie aus einer Aussendung der Polizei hervorgeht. Das laute Klirren blieb aber nicht unbemerkt: Zeugen bemerkten, was vor sich ging und sahen das Paar. Sie flüchteten Richtung Landstraße, wurde aber kurz darauf in der Blumauerstraße festgenommen.

