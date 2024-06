"Otter" bringt Kaffee, Wein und Kunst nach Ottensheim

Für diesen Namen haben sie lange überlegt: Der Otter ist "einfach ein liebes Tier", dann ist da noch die Donau und der Marktplatz natürlich. Also heißt das neue Café "Otter am Markt". Gemütlichkeit soll es ausstrahlen, sagt die 25-jährige Katharina Trinko, die gemeinsam mit dem 28-jährigen Gregor Schlögl und dem 31-jährigen Manuel Gruber das neue Café in Ottensheim eröffnet.