Ostumfahrung: Fronten sind weiter verhärtet

Wenn es um die Linzer Ostumfahrung geht, sind sich die Landes- und die Stadtpolitik nicht einig. Wie berichtet, haben sich im vorigen Herbst neben den Linzer Grünen auch die SPÖ und die ÖVP entschieden gegen die vom Land favorisierte Trasse ausgesprochen – zum Unverständnis von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

Dieser richtete der Stadtpolitik gestern mittels Presseaussendung aus, "dass die Ostumfahrung die einzige Zukunftschance für Linz" sei. Und forderte gleichzeitig SPÖ und ÖVP auf, sich nicht an der "grünen Verhinderungspolitik" ein Beispiel zu nehmen, es sei eine Politik mit Hausverstand und Weitblick gefragt. "Wenn Linz die Potenziale der Osttangente blockiert, wird die Standortqualität massiv in Mitleidenschaft gezogen", so Steinkellner. Dass sich auch die Stadtgemeinde Steyregg bereits mit einer Resolution gegen die Ostumfahrung ausgesprochen hat, blieb in seinen Ausführungen allerdings unerwähnt.

Die Spitzen der Linzer SPÖ und ÖVP ließ Steinkellners Vorstoß gestern jedenfalls kalt. "Das ist und bleibt Steinzeitpolitik", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) mit Blick auf die Trasse, die durch den Schiltenberg und ein Natura-2000-Gebiet verlaufen soll. Sinn ergeben würde eine solche Umfahrung nur, wenn wie in Graz eine 100-prozentige Tunnellösung umgesetzt werden würde, blieb Luger seiner bisherigen Argumentationslinie treu. Von einer "Retro-Politik", sprach auch Vizebürgermeister Martin Hajart (VP), er werde bei der aktuellen Trasse, allen voran wegen der Folgen für den Linzer Süden, sicher nicht "mitspielen".

Linz müsse in puncto Verkehr natürlich entlastet werden, dafür brauche es aber eine großräumigere Lösung, sprich einen weiter östlich liegenden Trassenverlauf, sagte Hajart, der in diesem Kontext für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs eintrat.

Busse auf A7-Pannenstreifen?

Zur Entlastung der A7 schwebt Hajart indes ein "innovatives" Vorhaben vor. Der Verkehrsreferent machte sich gestern dafür stark, dass – spätestens wenn der laufende Sicherheitsausbau der Mühlkreisautobahn vollständig abgeschlossen ist – die Pannenstreifen für den Busverkehr befahrbar sein sollen.

Damit könnte das öffentliche Verkehrsangebot attraktiviert und beschleunigt werden, argumentierte Hajart, der darauf verwies, dass eine solche Sonderlösung bereits im Abschnitt zwischen Treffling und Dornach umgesetzt wurde. Gleichzeitig gelte es die Park-and-Ride-Angebote (außerhalb des Linzer Stadtgebietes) auszubauen und gegebenenfalls Potenziale bei Raststätten zu heben, hieß es von Hajart weiter, er will nun entsprechende Gespräche mit Asfinag und Land führen.