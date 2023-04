Osterball der Landjugend Oftering-Wilhering hält die Tradition hoch

Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, das die Verantwortlichen der Landjugend Oftering-Wilhering beim traditionellen Osterball haben. Denn der beliebte Trachtenball findet wie immer am Ostersonntag statt, nur halt in Hörsching. Das Kultur- und Sportzentrum dort hat die Kapazität, die es braucht, damit all jene, die kommen wollen, auch einen Platz finden. Knapp mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher werden es auch am 9. April sein, bei der 53. Auflage des Osterballs.