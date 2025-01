Orthopädiespezialist kauft Linzer Sportfachgeschäft Öhner

Der Orthopädiespezialist Pilz mit Sitz in Perg hat das Sportfachgeschäft gekauft. Michael Schmolmüller steigt vom Eigentümer zum Geschäftsführer um, das Personal bleibt auch unter den neuen Besitzverhältnissen gleich und wird sich in Linz weiter um die sportlichen Belange kümmern.

Sichtbar wird die Veränderung dadurch, dass künftig neben dem Öhner-Logo auch Gesundheitszentrum Pilz an der Fassade des Geschäftes nahe der Tabakfabrik stehen wird. Das orthopädische Angebot wird entsprechend verstärkt.

Ein Glücksfall

Der Besitzerwechsel wird von beiden Seiten als Glücksfall gesehen. Stefan Pilz spielte sich schon länger mit dem Gedanken, den Orthopädiebereich zu erweitern und in Linz einen Standort zu etablieren. "Eine Menge Linzer kommen jetzt schon in unser Stammhaus nach Perg, da war auch der Komfort für unsere Kunden ein langfristiges Ziel für die Erweiterung", sagt Pilz im OÖN-Gespräch.

Als Orthopädieschuhmacher und -techniker ist das Mühlviertler Familienunternehmen von Wien bis Salzburg tätig, hat auch im Leistungssport (Ski alpin, Skispringen) viel zu tun mit den Schuhen nationaler und internationaler Topathleten. "Wir wollten daher unser Angebot in Oberösterreich zentralisieren."

Mehr zum Thema Linz Umstrittener Abbruch am Römerberg: "Endlich nutzt die Stadt einen ihrer Hebel" LINZ. Grüne und Linzplus unterstützen das Vorhaben von Dietmar Prammer, den Abbruch einer historischen Villa erschweren zu wollen. Umstrittener Abbruch am Römerberg: "Endlich nutzt die Stadt einen ihrer Hebel"

Schmolmüller wiederum, der vor 19 Jahren in das 1978 von Bertl Öhner und seinem Schwager Sepp Teringel gegründete Sportfachgeschäft für Ski und Tennis in Linz eingestiegen ist, es später zur Gänze übernahm und das Sortiment um Laufen und Radfahren erweiterte, suchte nach einem Nachfolger. "Unsere beiden Kinder haben keine Ambitionen gezeigt, das Geschäft zu übernehmen", sagt der 54-jährige Linzer, der deshalb vorsorgen wollte. Dass er vor zwei Jahren in das sportliche Angebot auch die Orthopädie mit aufgenommen hat, hat sich jetzt im Nachhinein gesehen als richtungsweisende Entscheidung erwiesen.

Schmolmüller und Pilz kennen einander zudem schon lange. So war es am Beginn auch ein lockeres Gespräch, das letztlich in der Überlegung endete, dass Pilz das Sportfachgeschäft übernehmen könnte. Auch da spielte die Jugend in Person von Stefan jun., der Orthopädieschuhmacher ist, und Lisa Pilz, die bis 2021 als Skirennläuferin bei FIS-Rennen aktiv war und mittlerweile die Ausbildung zur Heilmasseurin absolviert hat, mit eine Rolle.

Denn die nächste Generation arbeitet schon im Unternehmen und soll Schritt für Schritt noch mehr Verantwortung übernehmen. Lisa Pilz soll teilweise auch in Linz arbeiten, ihr Bruder Stefan bleibt in Perg.

"Idealer Standort"

Abgesehen vom generellen Austausch der Erfahrungen beider Unternehmen ist für Pilz der Standort an der Linzer Gruberstraße insofern ideal, als er gut und barrierefrei erreichbar ist. "Hier wird man gesehen, schließlich sind auch die Krankenhäuser große Zubringer für unser Haus." Denn bei Pilz werden auch Schuhe für Problemfüße gemacht sowie zum Beispiel Skischuhe für Prothesenträger gefertigt. Mit solchen Spezialanforderungen habe man nun auch in Linz eine Anlaufstelle.

Lernen könne man gegenseitig aus den jeweiligen Erfahrungen, und zudem habe man eine Philosophie, die deckungsgleich sei. "Wir sind Fachgeschäfte, die einen großen Wert auf die Beratung unserer Kunden legen." Das wird auch nach dem 1. März so bleiben, versichern sowohl Pilz als auch Schmolmüller. Dafür würden letztlich auch die Namen beider Unternehmen stehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.