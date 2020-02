Orkan fegte Dach von Haus

Eine Linzer Polizeistreife bemerkte am Montagnachmittag, dass sich das Flachdach eines Mehrparteienwohnhauses am Polluxweg gerade durch eine Windböe löste und auf eine Wiese und auf zwei parkende Autos herabfiel. In diesen befanden sich keine Personen. Das Dach wurde auf einer Größe von etwa 200 bis 300 Quadratmetern abgetragen, wie die Polizei berichtete. Es wurde niemand unter dem herabgestürzten Dach verschüttet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.