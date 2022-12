Ordnungsdienst: Weiter Suche nach neuer Zentrale

Bis Jahresende sollte der Standort für die neue Zentrale des Linzer Ordnungsdienstes eigentlich gefunden sein, diese Ziel wird aber, so viel ist jetzt schon fix, nicht zu halten sein.

Der für die Sicherheitsagenden zuständige Stadtrat Michael Raml (FP) ist aber zuversichtlich, dass Anfang des neuen Jahres eine Entscheidung fallen könnte. So würden vielversprechende Gespräche über ein Objekt in der südlichen Innenstadt geführt.

Sollte eine Einigung erzielt werden, wäre ein strategisch günstiger Standort gefunden, ist Raml überzeugt. Hintergrund der Immobiliensuche ist, wie berichtet, der Wunsch nach einem Standort, der zentraler gelegen ist als der jetzige. Derzeit ist der Ordnungsdienst am Urfahraner Jahrmarktgelände angesiedelt.

Mit der neuen Zentrale sollen sich die Wege für die Mitarbeiter wesentlich verkürzen – nicht nur in die Innenstadt und zum Areal rund um den Hauptbahnhof, sondern auch hinaus in den Linzer Süden, der in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen soll.

