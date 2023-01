Ordnungsdienst war 45 Mal pro Tag aktiv

45 Mal pro Tag musste der Ordnungsdienst im Jahr 2022 aktiv werden. Das zeigt die aktuelle Bilanz. An erster Stelle standen dabei erneut die Überwachung der gebührenfreien Kurzparkzonen sowie Service und Information für die Bevölkerung. Als "mobile Anlaufstelle vor Ort" würden die Bürger den Ordnungsdienst schätzen. 3.669 Mal stand das Team für Anliegen und Beschwerden im vergangenen Jahr zur Verfügung. Ihr konsequentes Vorgehen hat für den zuständigen Stadtrat Michael Raml (FP) zudem deutliche Impulse gegen den Alkoholkonsum in den innerstädtischen Parks, etwa im Volksgarten und im Schillerpark, gebracht.

Was weist die Statistik sonst so aus? 8.310 Mal Halte- und Parkverbote wurden beanstandet, 444 Mal missachteten Hundebesitzer die Leinen- und Beißkorbpflicht ihrer Vierbeiner. 803 Mal wurde gegen Bettelei vorgegangen, in 335 Fällen wurde die Anrainerverpflichtung zur Reinhaltung bzw . Streuung von Straßen und Gehsteigen sowie in Bezug auf Strauchschnitt eingemahnt, 140 Mal wurden Straßenkünstler überprüft.

In 1.755 Fällen wurden ortspolizeiliche Verordnungen nicht eingehalten. 87 Einschreitungen gab es als Folge illegaler Müllablagerung. Unter „Sonstiges“ finden sich noch 571 Vorfälle, die in keine Kategorie gepasst haben.

Raml kündigte bei der Bilanz auch den neuen Stützpunkt des Ordnungsdienstes in der südlichen Innenstadt an. Man sei in intensiven Verhandlungen mit einem potentiellen Vermieter und er optimistisch, dass die Ordnungsdienst-Mitarbeiter noch heuer dort einziehen können.

