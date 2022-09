Ordnungsdienst sucht sechs neue Mitarbeiter

Zu Spitzenzeiten waren beim Linzer Ordnungsdienst 30 Mitarbeiter beschäftigt, derzeit sind es 24 Männer und Frauen. Pensionierungen und Jobwechsel haben zu dieser Reduktion geführt. Der Personalstand soll nun wieder aufgestockt werden, deshalb wirbt die Stadt Linz nun um sechs neue Mitarbeiter.

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) streicht dabei das komplexe und vielfältige Aufgabenfeld der Ordnungsdienstes hervor – dieses sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Neu hinzugekommen ist etwa die Überwachung des Alkoholverbotes in städtischen Parkanlagen. Insgesamt war der Ordnungsdienst heuer bereits rund 11.000 Mal aktiv. Weitere Kompetenzerweiterung strebt Raml derzeit nicht an. Geht es nach ihm soll der Ordnungsdienst auch die künftige Betreuung der neuen Sicherheitsschleusen im Neuen Rathaus nicht übernehmen.

Bisher kein Erfolg bei Suche nach neuer Zentrale

Ordnungsdienst-Geschäftsführer Mario Gubesch betont, dass der Ordnungsdienst eine wichtige Entlastung für die Exekutive bringe und weist auf das breite Aus- und Weiterbildungsangebot (einsatztaktisches Vorgehen, rechtliche Grundlagen etc.) hin.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber mit österreichischer Staatsbürgerschaft und abgeschlossener Berufsausbildung, die gerne im Team arbeiten, gut kommunizieren können und sich gerne für die Stadt Linz und ihre Bürger engagieren, heißt es weiter. Entlohnung: ab 2.200 Euro brutto plus Zulagen. Finden will der Ordnungsdienst seine neuen Mitarbeiter über verstärkte Personal-Marketing-Maßnahmen (Flyer, Stände etc.).

Erfolglos geblieben ist bisher weiterhin hingegen die Suche nach einer neuen Zentrale für den Ordnungsdienst, wie Raml sagt. Wunschgebiet ist rund um den Hauptbahnhof und die südliche Landstraße.