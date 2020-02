Drei Standorte, eine Mission: Der Gesundheitspark Ordensklinikum Linz, der von der Vinzenz Gruppe und den Elisabethinen ins Leben gerufen wurde, ist der erste seiner Art in Oberösterreich. Zwei der Standorte (in der Steingasse und der Museumstraße) sind bereits in Betrieb, jener in der Herrenstraße wird derzeit errichtet und soll im Juni dieses Jahres eröffnet werden.