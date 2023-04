OÖN-Lauftalk: Tipps vom Experten in der PlusCity

Zum finalen Aufwärmen vor dem Linzer Marathonwochenende nach Ostern können sich Freizeitsportler am Gründonnerstag noch Lauftipps von Günther Weidlinger holen. Der Marathon-Chef und ehemalige Olympia-Starter, der in seinen 20 aktiven Jahren als Hochleistungssportler acht österreichische Rekorde von 1500 Meter bis zum Marathon aufgestellt hat, wird beim Lauftalk der OÖN auf der Bühne am Marcusplatz in der PlusCity in Pasching unter anderem auch erklären, worauf es ankommen wird, um sein persönliches Laufziel zu erreichen.

Winninger stellt Laufanalyse vor

Los geht es um 18 Uhr, wobei Intersport Winninger hier auch die neuesten Laufschuhe präsentieren wird. Auch Trends beim Schuhwerk können erfragt werden. Am OÖN-Stand neben der Bühne kann schon eine Stunde vorher beim Gewinnfrühling mitgespielt werden. Zudem gibt es rund um den Lauftalk am 6. April auch eines von fünf Paar Salomon-Laufschuhen von Intersport Winninger zu gewinnen.

Der Sporthändler wird bei dieser Gelegenheit auch seine "einzigartige" Laufanalyse präsentieren. Dieses System, das Intersport Winninger in seiner Filiale in der Linzer Landstraße als einzigen Standort in ganz Österreich verwendet, kann dabei von Interessierten auch getestet werden. Mit Hilfe von acht Sensorpunkten pro Fuß wird anhand von nur 50 Schritten errechnet, welche Bewegungsmuster man beim Laufen hat. Basierend auf diesen Daten erhält man Tipps, wie man seinen Laufstil anpassen kann, um optimal unterwegs zu sein.

