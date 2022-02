OÖN-Börsespiel: Fünffach-Führung bei Klassenwertung für Linzer Technikum

Die derzeitig Lage rund um die Ukraine-Krise hinterlässt auch auf den internationalen Finanz- und Aktienmärkten ihre Spuren. Die Teilnehmer des OÖN-Börsespiels in Kooperation mit der Raiffeisen-Landesbank müssen jedoch nicht um ihr Kapital fürchten, sie legen völlig risikofrei an. Und lernen dabei, welchen Einfluss die unterschiedlichsten Faktoren (hohe Inflation, etc.) auf die Börsenkurse haben können.

Grund zur Freude zum heutigen Schulstart nach den Semesterferien gibt es für das Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße, wo das Interesse am OÖN-Börsespiel auch heuer wieder groß ist. Die ersten fünf Plätze in der Klassenwertung (Stand gestern) sind nämlich von Klassen des Linzer Technikums belegt. An der Spitze steht die 3AFMBM (sie konnte den Wert ihres Depots um 8,2 Prozent steigern), dahinter liegt die 5AHMBT (plus 6,52 Prozent) und die 2AFMBM (plus 5,69 Prozent). In den Top Ten ist übrigens eine weitere Klasse der Linzer HTL zu finden.

Neben der Klassen- und Einzelwertung für Schüler und Erwachsene gibt es auch wieder eine Regionen-Rallye. In der Region Linz hatte gestern Andreas Zillner die Nase vorn (plus 13,95 Prozent), hinter dem Führenden lagen Gero Wöss (plus 13,05 Prozent) und Haralabos Poultidis (plus 12,15 Prozent).

Das OÖN-Börsespiel läuft noch bis 23. März, ein Einstieg ist auf oon-boersespiel.at weiterhin möglich. Los geht es für jeden Teilnehmer mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro, gespielt wird unter realen Marktbedingungen in verschiedenen Kategorien.

Den Gewinnern winken tolle Preise: Für den Sieger in der Erwachsenenwertung gibt es einen Citroën C3, die beste Schulklasse darf sich auf einen Tag im Linzer Rotax Maxdome freuen, der Sieger unter den Schülern bekommt ein iPhone 13 Pro.