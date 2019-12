Onlinetool „ELLI“ beantwortet mehr als 100 Fragen pro Tag

Hinter „ELLI“, der Name steht übrigens für Elektronische Linzerin, verbirgt sich ein Online-Informationsangebot der Stadt, das interaktiv und in Echtzeit Auskunft zu ausgewählten Themen, wie Pass- und Meldewesen oder Parken, gibt. Da das System und seine Themenbereiche durch die unterschiedlichen Anfragen stetig erweitert wird und dadurch quasi dazulernt, können mittlerweile auch Fragen zur Geburt eines Kindes, zur Eheschließung, zum Aktivpass, zu Personenstandsurkunden oder zu Angelegenheiten des Fundbüros beantwortet werden. Ihr Wissen bezieht „ELLI“ aus der Info-Datenbank des Teleservice Centers im Neuen Rathaus.

Seit dem Start Anfang Juli gab es mehr als 18.000 Anfragen von Usern ein, die in rund 191.000 Einzelnachrichten abgearbeitet wurden. Somit ist „ELLI" in den vergangen Monaten täglich in mehr als 100 Chats Rede und Antwort gestanden.

„Der Chatbot ist ein kleiner, aber wesentlicher Schritt, um das Serviceangebot der Stadt Linz noch niederschwelliger und bürgerfreundlicher zu machen. Die Zugriffszahlen zeigen deutlich, dass der eingeschlagene Weg der Digitalisierung als Ergänzung zur menschlichen Arbeitskraft richtig und notwendig ist“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Wenn „ELLI“ einmal nicht mehr weiterweiß, springen die Mitarbeiter des Teleservice-Centers ein. Über den Button

„Live-Chat“ können Nutzer mit ihnen in Verbindung treten. Das neue Angebot ist über fragelli.linz.at sowie mittels iPhone- und Android-App abrufbar.