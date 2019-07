Onlinetool "ELLI" beantwortet die Fragen der Linzer

Das neue Online-Informationsangebot der Stadt gibt – 24 Stunden, sieben Tage die Woche – interaktiv und in Echtzeit Auskunft zu ausgewählten Themen. "Wo bekomme ich einen Reisepass?" oder "Wo kann ich meinen neuen Wohnsitz anmelden?" beantwortet "ELLI" – die Kurzform für "Elektronische Linzerin" – automatisiert in einem Chat mit den Usern. Für die Bürger werden die Anfragen durch das neue Angebot einfacher, schneller und unkomplizierter, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). "Für uns bedeutet diese Digitalisierung eine Entbürokratisierung, die letztlich auch Kosten sparen kann", so Luger weiter. Umgesetzt wurde der Chatbot vom Linzer IT-Unternehmen Ubitec.

Live-Chat mit Mitarbeitern

Wenn "ELLI" einmal nicht mehr weiterweiß, springen die Mitarbeiter des Teleservice-Centers ein. Über den Button "Live-Chat" können Nutzer mit ihnen in Verbindung treten. Das neue Angebot ist auf www.linz.at oder über fragelli.linz.at abrufbar. Der Chatbot ist auch als App verfügbar und kann im App- oder Play Store heruntergeladen werden.

