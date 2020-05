Onlineshop statt Kaffeehaus: Wie Jungunternehmerin Krise trotzt

Die Pläne lagen schon da. Zum Umsetzen bereit. Doch dann kam Corona, Türen wurden geschlossen und das Bangen begann. Mittlerweile, sagt Iris Wimmesberger, ist der Optimismus wieder zurückgekehrt. In der Magazingasse im Herzen von Linz, wo die Jungunternehmerin im vergangenen Jahr unter dem Namen "Cup Of Soul" ein Café mit Shop, eine Kombination aus Kaffeehandwerk und Hanfisserie eröffnet hat, wird erst Mitte Mai wieder so richtig das Leben einziehen.

Unter anderen Vorzeichen, aber immerhin darf sie wieder aufsperren. Sie freue sich, sagt Wimmesberger und verweist auf einen Freund, der eine Nachtbar besitzt. "Man schätzt immer erst das, was man selbst hat, wenn man sieht, dass es anderen viel schlechter geht."

Die Dinge positiv zu sehen, war aber auch für die junge Unternehmerin nicht einfach, die aus der mobilen Hauskrankenpflege kommt und immer ein Café in Linz eröffnen wollte. "In den ersten beiden Wochen des Lockdowns hat es schon nachdenkliche Phasen gegeben. Aber ich bin gebe nie auf."

So überlegte sie, wie man diese Phase übertauchen kann. Heraus kam ein Onlineshop mit Lieferservice im Zentrum von Linz (Tel. 0660/7736997) im Team mit Lukas Mittendorfer. Da das Café, das als Ort zum Entspannen und Genießen konzipiert ist, noch nicht betrieben werden darf, werden kurzerhand die CBD-Produkte, Hanfeistee, Hanfwein, Hanfeis oder Hanftoast online verkauft.

Der Blick zum Nachbarn, der gerade in der Gründungsphase ist und mit Mitte Mai seinen Betrieb aufnehmen will, brachte Wimmesberger auf die naheliegende Idee, Helga Angermann und Doris Jung zu unterstützen. So werden derzeit auch bereits die Produkte des Magazinwerks, eines Shops der United Organic GmbH aus Neumarkt im Mühlkreis, über den Onlineshop von "Cup Of Soul" mit angeboten und verkauft. Hier finden sich etwa handverzierte Kerzen, Geschenkartikel, Biogewürze und Bioschokolade im Sortiment.

"Das ist ein Zeichen dafür, wie wir in der Magazingasse zusammenhalten", sagt Wimmesberger, die viele Ideen zur Belebung hat. Dazu gehört auch ein Straßenfest. Das wird es erst 2021 geben.

