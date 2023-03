Online-Videoberatungen als Service?

VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal sieht in der Online-Videoberatung eine "sinnvolle Ergänzung" des städtischen Service-Angebotes. Sie würde nicht nur für die Antragsteller, sondern auch für die Mitarbeiter eine Erleichterung in der täglichen Arbeit mit sich bringen, argumentiert sie.

Mit Videoberatungen könnte den Bürgern ein schneller und einfacher Zugang zu Dienstleistungen ermöglicht werden. Lange Anfahrtswege könnten vermieden und die Flexibilität gerade für Berufstätige, Personen mit Betreuungspflichten oder eingeschränkter Mobilität erhöht werden. Realität werden sollen solche Onlineberatungen mit einem Pilotprojekt – besonders gut geeignet dafür wäre laut Manhal das Service-Center Bau und Gewerbe. Hier gebe es viele Bürgeranfragen rund um Bauvorhaben, Bauanträge und Baugenehmigungen, der Beratungsbedarf sei hoch.

In der kommenden Gemeinderatssitzung am 23. März bringt die ÖVP einen entsprechenden Antrag ein. "Mit einer Online-Videoberatung würde Linz eine Vorreiterrolle einnehmen", sagt Manhal, die betont, dass sich ein solches Pilotprojekt gut in die Digitalisierungsoffensive "Digitales Linz" einfügen würde.

