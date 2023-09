Oldtimerfahrt für den guten Zweck am 1. Oktober

Der Inner Wheel Club Linz, der Frauen und ihre Familien in prekären Situationen unterstützt, lädt zur Benefiz-Oldtimerfahrt. Die Ausfahrt startet um 9.30 Uhr am Hauptplatz, wo man die wunderschönen Fahrzeuge aus nächster Nähe betrachten kann. Die Route führt über Wilhering, Eferding, Aschach, Neukirchen, Engelhartszell nach Feldkirchen und endet beim Restaurant Thalhammer’s. "Beim LadiesDriveDay sitzen wir Frauen am Steuer, sammeln für den guten Zweck und haben auch noch jede Menge Spaß dabei. Männer nehmen wir an diesem Tag gerne mit, sowohl als Beifahrer als auch als Unterstützer unseres Projekts", heißt es. Der Reinerlös geht an den Patenschaftsfonds "Hilfe, die ankommt!" von der aktion leben oberösterreich.

