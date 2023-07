Oldtimer-Fahrt für guten Zweck

Der Inner Wheel Club Linz spendete 4000 Euro an die Aktion Leben.

Für den 1. Oktober ist deshalb ein LadiesDriveDay geplant, eine Benefiz-Oldtimer-Ausfahrt von Frauen für Frauen. Die Fahrt startet am Linzer Hauptplatz und führt über Wilhering, Eferding, Aschach, Neukirchen und Engelhartszell nach Feldkirchen. Der Reinerlös geht an das Projekt Patenschaftsfonds – "Hilfe, die ankommt!" von der Aktion Leben Oberösterreich. Am 18. Juli konnten bereits 4000 Euro übergeben werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.