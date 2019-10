Offenes Technologielabor für Leonding

Neues lernen und kreativ sein: Das soll im künftigen Otelo, einem offenen Technologielabor, in Leonding ganz klar im Vordergrund stehen.

Vergangene Woche wurde im Leondinger Gemeinderat der Beschluss gefasst, ein solches Technologielabor zu schaffen. "Das Konzept des Otelo-Vereins sieht vor, dass zunächst ein Workshop stattfindet, bei dem Ideen gesammelt werden, die in einem solchen Technologielabor umgesetzt werden können", sagt die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Möglichkeiten gibt es viele: "Dass kann von einem Repaircafé bis zu einem 3D-Drucker-Zentrum alles sein." Vorausgesetzt, das Angebot ist öffentlich zugänglich und auf Wissensvermittlung ausgerichtet.

Vor dem Start müssen fünf Themenverantwortliche gefunden werden, die die weitere Planung, ähnlich wie in einem Arbeitskreis, übernehmen. Es gebe bereits erste Ideen, die von der dauerhaften Etablierung eines CoderDojo bis hin zur Einführung einer Hausübungsnachhilfe reichen, so Naderer-Jelinek. Angesiedelt werden könnte das offene Technologielabor "in der Kürnberghalle, im 44er-Haus oder im Rathaus".

Die Entscheidung für das Otelo sei auch mit Blick auf den Bildungscampus positiv zu bewerten: "Weil dadurch das kreative Potenzial in der Stadt sichtbar wird."