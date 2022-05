Offene Herzen am Urfahraner Markt

Herzlich geht es am Urfahraner Markt nicht nur dank der beliebten Lebkuchenherzen zu. Zum einen öffneten Besucher und Beschicker ihre Herzen beim Charity-Event für die Opfer des Ukraine-Krieges: 5000 Euro wurden dabei von den Gästen gespendet, 6000 Euro legten Festwirt Patrick Stützner und seine Kollegen drauf.

Zum anderen werden am Abschlusswochenende speziell die Mütter herzlich empfangen. Am Sonntag, dem Muttertag, werden 1000 Kokosbusserln an die Mütter verteilt, zusätzlich sind an verschiedenen Konsumationsständen Aktionen geplant, in der Donaualm etwa bekommt jede Mutter ein Glas Sekt als Aperitif zum Essen. Dazu sind auch noch musikalische Attraktionen bei diversen Fahrgeschäften geplant.