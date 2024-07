ÖVP will Gallneukirchner zu Kraftwerksstandort befragen

Die umstrittene Standortfrage für das neue Biomassekraftwerk könnte durch eine Volksbefragung entschieden werden – zumindest wenn es nach der Gallneukirchner VP geht. Die will in der heutigen Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen, um zu verhindern, dass das Kraftwerk in Zentrumsnähe neben einem Kindergarten errichtet wird.