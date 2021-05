ÖVP Leonding geht mit Thomas Neidl in die Wahl

Es herrschte Einigkeit in der Parteileitungssitzung der ÖVP Leonding, als es um die Frage des Spitzenkandidaten für die Wahl im Herbst ging. Für die Volkspartei wird Vizebürgermeister Thomas Neidl in das Rennen um das Bürgermeisteramt der viertgrößten Stadt Oberösterreichs gehen. „Ich will etwas in und für die Stadt bewegen und nicht nur verwalten“, begründet Neidl seine Kandidatur. Ein klares Ziel sei auch nach den Mandatsverlusten im Jahr 2015 (derzeit hat die ÖVP acht Mandate) im Gemeinderat wieder Boden gutzumachen. „Wir wollen wieder mehr politisches Gewicht.“ Neben seiner Kandidatur, wurde auch die Gemeinderatsliste mit 77 Kandidaten fixiert. 34 Prozent davon sind Frauen.

Wichtige Themen sind für Neidl, der als Firmenkundenbetreuer in der Volkskreditbank tätig ist, unter anderem der Ausbau der Infrastruktur und ein neues Verkehrskonzept mit dem Schwerpunkt auf Radwege. Daneben gelte es, so der zweifache Vater, auf einen sorgsamen Umgang mit Grünland zu achten. Neidl will sich, wie er sagt, auch für einen lebendigen Diskurs und eine funktionierende Bürgerbeteiligung in der Stadt einsetzen.

Gestartet hat Neidls politische Karriere in der JVP, seit 2012 ist er Obmann der ÖVP Leonding. Im selben Jahr wurde er als Gemeinderat angelobt, 2015 wurde er Infrastruktur-Stadtrat. Im Dezember 2019 folgte er Franz Bäck als Vizebürgermeister nach.